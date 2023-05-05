«دبي للألعاب والرياضات الرقمية» 21 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وذلك في الفترة من 21 حتى 25 يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي، وذلك لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الرقمية.

ويضم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 مجموعة واسعة من الفعاليات، منها العرض التفاعلي، وبطولات الرياضات الرقمية الإقليمية، وتحديات المؤثرين، ومؤتمر الأعمال لتحفيز الأفكار، وفعالية لتعزيز التواصل بين الشركات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب قمة «جيم إكسبو»، والتي ستكون بمثابة منتدى لقادة القطاع في المنطقة، بهدف تعزيز صناعة الألعاب وضمان نموها، إضافة إلى إطلاق Play Beyond، وهو الحدث، الذي يجمع مجموعة من المؤثرين العالميين في مكان واحد.

ومن المقرر أن تكون الدورة الثانية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2022، أكبر من حيث المساحة والمشاركات.

هدف

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء باستضافة الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى، التي أقيمت في العام الماضي، حيث يسهم المهرجان في تعزيز مكانة دبي أفضل مركز إقليمي للرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ويأتي استضافة دبي لهذا المهرجان في إطار النمو، الذي تشهده هذه الألعاب في المنطقة، باعتبارها واحدة من أسرع أسواق الألعاب نمواً على مستوى العالم».

وأضاف الخاجة: «نأمل من خلال مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية أن يحقق المزيد من النجاح، لا سيما أنه أصبح من الأحداث، التي يترقبها الجمهور سنوياً، كما أنه يسمح للشركات المتخصصة في الترفيه التفاعلي والألعاب الرقمية بالإبداع، من خلال توفير محتوى مبتكر وممتع، الأمر الذي يتيح لعشاق الرياضات الرقمية من كل أنحاء العالم الاستمتاع بتجارب استثنائية ومشوقة، وسوف تسهم الدورة الجديدة من المهرجان في الارتقاء بهذا القطاع الواعد، وكذلك الاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق، لإلهام الموهوبين الواعدين من الجيل الجديد». وكجزء من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية تنطلق قمة «جيم إكسبو» الثانية، حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على مكانة دبي باعتبارها المنطقة الأسرع نمواً في صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية، كما ستشهد انعقاد مجموعة من النقاشات حول الموضوعات المهمة، التي تواجه صناعة الألعاب.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 100 متحدث في القمة، ضمن مسارين من المحتوى، إلى جانب النقاشات والمحادثات وورش العمل، وتشمل القمة أيضاً 10 مسارات، بما فيها الاتجاهات العالمية، ومجموعة أدوات المطورين، التعليم والمنظومة وهي من جديد هذه الدورة، وأيضاً صناعة الألعاب 101 وغيرها.وتتيح قمة «جيم إكسبو» 2023 فرصة مهمة للمتخصصين في هذه الصناعة إمكانية توسيع شبكاتهم، ومقابلة محترفين من كل أنحاء العالم، ضمن كل مجالات القطاع، إذ حققت القمة العام الماضي نجاحاً كبيراً، بحضور أكثر من 600 مشارك من أكثر من 70 جنسية و66 شركة، كما شارك في هذا الحدث نخبة من ألمع العقول في الصناعة، بما في ذلك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، وعدد من أبرز قادة القطاع.

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