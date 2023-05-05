هجن الرئاسة تتوج بسيف رئيس الدولة في ختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توجت هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ختام منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، الذي أقيم في نسخته الـ44، وأسدل الستار على فعالياته أمس بأبوظبي.

وأقيم المهرجان على مدار 13 يوماً بمشاركة نجائب الأصايل من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس، لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي للهجن بالوثبة، في اليوم الختامي للمهرجان ، وتوج الفائزين الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان.

ونجحت شعار هجن الرئاسة في حصد الناموس وأغلى رموز المهرجان، بعدما تمكنت «مذيار» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي من حصد سيف صاحب السمو رئيس الدولة للحول المفتوح في الشوط الرئيس الأول، إذ استطاعت خطف الرمز بعد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة مع أكثر من مطية، وعبرت خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 12:02:0 دقيقة، وتهدي الشعار الأحمر الناموس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم.

واحتلت المركز الثاني في شوط الحول المفتوح «سمحة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 12:03:9 دقيقة، فيما جاءت «رسالة» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري بتوقيت 12:04:7 دقيقة.

نجاح

وأهدى «لوسيل» هجن الشيحانية بندقية الزمول المفتوح في الشوط الرئيس الثاني بقيادة المضمر محمد خالد العطية بعدما نجح في الوصول إلى خط النهاية أولاً في الكيلومتر الأخير، وحسم المعركة مع «النادر» من هجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق بن زيتون المهيري، حيث سجل «لوسيل» توقيتاً زمنياً قدره 12:21:09 دقيقة، فيما احتل «الشامي» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي المركز الثالث بتوقيت 12:23:02 دقيقة.

وأهدى علي بن جميل الوهيبي مضمر هجن الرئاسة الناموس والفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وللشعب الإماراتي ومحبي وعشاق الرياضات التراثية بصفة عامة، ورياضة الهجن بصفة خاصة.

وأعرب الوهيبي عن سعادته بالتتويج بسيف رئيس الدولة، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة نجحت في التتويج بأغلى الرموز في ختامي الختاميات، حيث يعد ختامي الوثبة الأفضل والأقوى في ظل مشاركة الآلاف من المطايا ومن نخب الأصايل في عالم سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن الفوز جاء بفضل التوجيهات والاهتمام المتواصل من معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة وضعت الرمز الغالي نصب عينيها منذ بداية المهرجان في العام الحالي من أجل حصد الناموس.

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