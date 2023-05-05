«القوى» يستعرض خطة المنتخبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى حرص الاتحاد على ترسيخ الأطر الداعمة لتحقيق استدامة التوجهات، التي تعزز تطور اللعبة وانتشارها، من خلال البرامج التي تستهدف المنتخبات الوطنية، والارتقاء بمنظومة العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد المستقبلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، وتم خلاله استعراض خطة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، والنتائج الإيجابية والإنجازات، التي حققها خلال الفترة الماضية في الفئات المختلفة، والتطرق إلى الخطة الشاملة في التسويق والإعلام.

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