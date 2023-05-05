بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، وهي الجولة الخامسة الأخيرة من بطولة أبوظبي غراند سلام للموسم 2023-2022، حيث تستمر المنافسات حتى 7 مايو الجاري، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من نحو 50 دولة، تتقدمهم الإمارات والبرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو على مدى ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول منافسات الناشئين التي تنطلق نزالاتها في الساعة الثالثة عصراً، ويشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات فئة الأساتذة، التي تنطلق الساعة 10 صباحاً، فيما تبدأ منافسات اليوم الثالث الختامي في الساعة 10 صباحاً أيضاً، بنزالات فئة المحترفين. وستشهد هذه الجولة تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين والأعلى تصنيفاً في البطولة للموسم الحالي.

فرص

وتحظى البطولة بأهمية بالغة، كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، ما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو السنوية. وتبلغ قيمة جوائز جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو حول العالم أكثر من 1،5 مليون دولار أمريكي، لأصحاب المراكز الأولى في كل موسم.

مكانة

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعتبر جولة أبوظبي غراند سلام من أبرز فعاليات المحترفين ضمن أجندة الجوجيتسو العالمية، وتواصل العاصمة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية للأبطال الذين يتوافدون إليها من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الجولة مشاركة واسعة لنجوم دولة الإمارات الذين أصبحوا يمثلون الرقم الصعب في كل منافسة يخوضونها، حيث يتطلع أبناؤنا وبناتنا لتقديم أداء مميز يليق بهم وبإنجازاتهم التي دأبوا على تحقيقها خلال العقد الأخير».

وأشاد الشامسي بالتعاون المثمر بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP)، في تنظيم واستضافة أهم البطولات والأحداث، واحتضان النجوم، ما ساهم في تصدّر العاصمة أبوظبي لمشهد الجوجيتسو العالمي، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

نجاحات

بدوره، قال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» «تستكمل جولة أبوظبي، التي تعتبر أهم جولات بطولة أبوظبي غراند سلام، المسيرة الناجحة للجولات السابقة، التي أقيمت آخرها في العاصمة البريطانية لندن، وشهدت تألقاً لافتاً للاعبي ولاعبات الإمارات، وسط حضور مشهود لأبرز نجوم العالم على البساط».

وأضاف: «جولة أبوظبي من أكبر البطولات عالمياً على صعيد الجوائز المالية، والإقبال الكبير على المشاركة من اللاعبين المصنفين الأوائل في العالم. وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمحترفين، لا سيما أن النقاط التي تمنحها للفائزين بالمراكز الأولى، تؤثر بشكل كبير في تصنيفهم السنوي المؤهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في نهاية كل عام».

اختبار

وقال زايد عبد الناصر الكثيري/‏‏‏ حزام أسود، والمصنف الأول في البطولة ضمن فئة وزن 56 كغم: «تعتبر جولة أبوظبي المحك الحقيقي لمحترفي الجوجيتسو، لأنها اختبار مهم، نستطيع من خلاله قياس مؤشرات التطور لمستوياتنا، في ظل مواجهة أبطال ونجوم العالم، وهذا أمر مهم للغاية، لأننا مقبلون على مشاركات دولية مهمة في 2023، وأبرزها دورة الألعاب الآسيوية بالصين في سبتمبر المقبل».

وقالت الأمريكية أليكسا يانس حزام أسود، والتي تنافس في فئة المحترفين تحت 55 كغم: «تمثل جولة أبوظبي من بطولة أبوظبي غراند سلام، محطة بالغة الأهمية بالنسبة للاعبين المحترفين، لا سيما أنها تؤثر بشكل كبير في التصنيف السنوي، ولهذا السبب خططنا للمشاركة في هذه الجولة منذ عدة أشهر، تحسباً لأي مفاجآت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز