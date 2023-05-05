15 فئة في «دبي لقوارب التجديف الحديث» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ دبي يوم غدٍ تظاهرة بحرية رياضية كبيرة باحتضان منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث «الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات 2023-2022»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم 2023-2022. وتشمل المنافسات 15 فئة متنوعة، ويشارك في البطولة 60 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون 6 فرق هي: نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، وفريق النادي البريطاني للتجديف، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفريق دبي للتجديف، ونادي مونتي للتجديف.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالأندية واللاعبين المشاركين واللاعبات المشاركات في بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث مرة أخرى، ضمن فعاليات وأنشطة روزنامة النادي في الموسم الرياضي الحالي 2023-2022، مشيراً إلى أن انضمام البطولة أضاف الكثير لبرنامج الموسم، وأثرى ساحته بتنوع السباقات.

وعادت منافسات بطولة الإمارات للتجديف الحديث إلى روزنامة الفعاليات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في إطار اهتمام وحرص مجلس إدارة النادي على نشر الرياضات البحرية وإثراء الموسم بالأنشطة والفعاليات المختلفة، والتي من شأنها أن تستقطب مواهب جديدة .

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: إن الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات تعد محطة مهمة، من أجل رفع جاهزية الفرق وانتقاء المواهب للمنتخبات الوطنية، والتي استطاعت في الفترة الأخيرة أن ترسم إنجازات مدوية، من بينها حصول الإمارات على 3 ميداليات قارية في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي أقيمت في باتايا التيلاندية الشهر الماضي.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن بطولة الإمارات أسهمت في إعداد وتجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية، مبيناً أن المنتخب يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية المقررة في إندونيسيا شهر أغسطس المقبل.

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