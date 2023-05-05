محمد الشرقي: البرامج التدريبية تعزز قطاع الرياضات البحرية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز قطاع الرياضات البحرية عبر تفعيل البرامج التدريبية وتوجيهها للشباب والناشئة، بهدف تطوير مهاراتهم واستثمار طاقاتهم في مجال التدريب الرياضي ورفد مراكز الرياضات البحرية في العالم بالخبرات والكفاءات اللازمة لتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، المدربين المشاركين في الدورة التدريبية الأولى لتأهيل المدربين التي تنظم في أكاديمية تدريب الناشئين في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. وأشار سموه إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للرياضات البحرية وأنشطتها والعاملين فيها، بهدف تعزيز حضور الإمارة في هذا المجال على المستويين العربي والدولي.

واستمع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، خلال اللقاء، إلى أهداف البرنامج التدريبي الذي نظمه الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، مشيداً سموه بالنتائج الإيجابية للدورة وإسهامها في تطوير مهارات المنتسبين لتمكينهم في مجال ممارسة تدريب الناشئة والشباب وافتتاح مراكز متخصصة في مراكز الرياضات البحرية حول العالم.

وقدم المشاركون شكرهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه لهم، واهتمامه بتسخير الموارد لدعم أكاديمية تدريب الناشئين في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

يشارك في البرنامج، الذي انطلق في 30 أبريل ويستمر حتى الغد، 6 مايو، 22 منتسباً من مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية والبحرية من نيوزيلندا، وألمانيا الاتحادية، وبلجيكا، والنرويج، والسويد، ومالطا، وليتوانيا، والإمارات، ممثلة بكل من ناديي أبوظبي والفجيرة للرياضات البحرية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وتوماس كورت، الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

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