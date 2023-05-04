الوصل يستغني عن خدمات مدرب اليد خالد أحمد وسعيد راشد البديل

المصدر: دبي ــ فايز بجبوج

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كشف إسماعيل سالم، مشرف كرة اليد في نادي الوصل، عن استغناء إدارة النادي عن خدمات مدرب الفريق الأول لكرة اليد خالد أحمد، وإسناد المهمة لمساعده سعيد راشد -الحوت- مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، لقيادة "الإمبراطور" في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري السبت المقبل أمام جاره النصر، بجانب الإشراف على الفريق في البطولة الختامية للموسم الحالي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تقام خلال الفترة من 13 وحتى 27 مايو الجاري.

وارتبط اسم خالد أحمد مع الوصل منذ العام 2020، بعد مسيرة طويلة في تدريب شباب الأهلي امتدت منذ عام 2014، كما ارتبط اسمه مع المنتخب الوطني للرجال بين عامي 2017 و2020.

ويعد سعيد راشد من الجيل الثاني للعبة بقلعة الفهود وهو أحد حراس مرمى المميزين على مستوى النادي والمنتخب الوطني، والأيام القادمة ستكشف المزيد من التغييرات التي ستطال عدداً من الأجهزة الفنية للعبة بقلعة الفهود.

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