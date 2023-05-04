سلطان النيادي: ممارسة الجوجيستو ساعدتني في مهمتي الفضائية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أكد سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، أن ممارسته سابقا لرياضة الجوجيتسو، ساعدته كثيرا في مهمته الفضائية، وذلك عبر فيديو نشره في حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي أوضح خلاله الفوائد المكتسبة مع تقديم الشرح اللازم، وظهر عبره من داخل مركبته الفضائية بزي الجوجيتسو، كاشفا أنه سيقوم خلال مهمته بالعديد من الأبحاث التي تعود بالمنفعة على البشرية.

وقال النيادي أنه مارس الجوجيتسو لعدة سنوات وأحب اللعبة كثيرا، واستفاد من التجربة في مهمته الفضائية لأنها جعلته، وحسب قوله، أكثر تأقلما على الأجواء والتوازن في المحطة الفضائية ومنحته خبرة في الانسجام مع الظروف المحيطة بها، ما يؤكد الفوائد المتعددة للعبة.

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