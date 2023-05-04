الهاشمي يشيد بمشاركة نجوم العالم في «دولية تحدي الغولف»

المصدر: ابوظبي – فائز بجبوج

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رحب اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بالمشاركين ببطولة الإمارات الدولية للتحدي للغولف، على أرض الإمارات، للاستمتاع بأجوائها الجميلة، والتنافس الشريف بملاعبها الدولية، ثمّن المشاركة الكبيرة لنجوم اللعبة حول العالم، حيث تشهد البطولة مشاركة 154 لاعباً، منهم أكثر من 20 لاعباً ممن حققوا نتائج وألقاباً دولية، إلى جانب مشاركة العديد من لاعبي الإمارات، مشيراً إلى أن البطولة فرصة للاعبي الدولة لإكسابهم مزيداً من الخبرات والطموح لمنافستهم رغم فارق الخبرات.

وأكد اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي عمق العلاقة والشراكة طويلة الأمد بين اتحاد الإمارات للغولف، ومجموعة الجولة الأوروبية وجولتي «دي بي ورلد» العالمية للغولف، والتي استهدفت المشاركة الكبيرة من اللاعبين العرب من المغرب وتونس ومصر والسعودية.

وأشاد بالروح العالية بين اللاعبين وسط التنافس الشريف في انطلاق المنافسات، مؤكداً أن تقارب النتائج يعكس قوة المنافسة والمستوى الفني العالي للبطولة.

وأكد تسخير كافة الجوانب اللوجستية والفنية لإنجاح الحدث، وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية في اتحاد اللعبة لتعزيز النجاحات.

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