منصور بن محمد يطلع على استعدادات تنظيم «مونديال الشاطئية» في دبي (فيديو)

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على استعدادات دبي لتنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «فيفا» من 16 إلى 26 نوفمبر 2023، وأكد سموه توفير جميع سبل النجاح لتنظيم النسخة 12 من «مونديال الشاطئية» لتكون الأروع في تاريخ البطولة التي انطلقت منافساتها في 2005 بالبرازيل.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع جوان كوسكو نائب الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في «فيفا»، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، حيث تم استعراض الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث الذي تستضيفه دبي للمرة الثانية في تاريخها، حيث كانت المرة الأولى عام 2009.

وتوج المنتخب الروسي بلقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في موسكو في 2021 للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يعد المنتخب البرازيلي الأكثر تتويجاً باللقب 5 مرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز