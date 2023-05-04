اتحاد اليد يستعرض تحضيرات «أغلى الكؤوس»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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ناقش مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد خلال اجتماعه الخامس للعام الجاري برئاسة نبيل عاشور، بحضور جميع الأعضاء، الترتيبات النهائية لإقامة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال الفترة من 13 إلى 27 مايو الجاري.

كما ناقش خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بدبي أجندة استعدادات منتخب الرجال للمشاركة في التصفيات الآسيوية لأولمبياد باريس 2024، والبطولة الآسيوية التي ستقام في 2024 أيضاً، والمؤهلة إلى مونديال 2025.

وذلك بحضور الفرنسي دانيلو برستوفاك المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني للرجال، وخميس السويدي مدير المنتخب الوطني، ونور دمرجي محلل الأداء.

وناقش مقترحات موعد انطلاقة مسابقة الموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024، بما يتوافق مع الاستحقاقات الخارجية للمنتخبات الوطنية والأندية الأعضاء.

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