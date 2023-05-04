مشاركة عالمية في «تحدي الإمارات للغولف»

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يستضيف نادي شاطئ السعديات للغولف، اليوم، بطولة تحدي الإمارات، بمشاركة كبيرة للاعبين العالميين منهم عدد من الفائزين السابقين بألقاب جولة «دي بي ورلد» والبطولات الدولية، إضافة إلى عدد من لاعبي المنتخب الوطني في إطار اتفاقية طويلة الأمد تفتح لهم أبواب الوصول إلى العالمية.

وتشكل منافسات البطولة محطة للجيل الجديد من المواهب المحلية في أهم جولة تطويرية للاعبين ضمن جولات المجموعة الأوروبية.

ويتقدم البرتغالي ريكاردو جوفيا قائمة المشاركين، والذي توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة تحدي أبوظبي التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف ضمن جولة التحدي أيضاً، متفوقاً بفارق ضربتين عن أقرب مطارديه، مع سعيه للتأهل مجدداً في نهاية الموسم إلى جولة «دي بي ورلد».

حيث قاد الانتصار السادس في هذه الجولة اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى المركز التاسع في تصنيف الموسم الذي يحمل شعار «الطريق إلى مايوركا»، حيث يحصل أفضل 20 لاعباً في تصنيف الموسم على بطاقات التأهل المباشر إلى جولة «دي بي ورلد» في الموسم المقبل.

ويأمل أحمد سكيك اللاعب المصنف الأول إماراتياً، الذي سيخوض منافسات جولة التحدي للأسبوع الثاني على التوالي، مواصلة تطوره من خلال اختبار أدائه ضد لاعبين مرموقين، منهم الإسباني ألفارو كيروش الفائز بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» في عام 2011، والإنجليزي توم لويس وصيف بطولة تحدي أبوظبي الأسبوع الماضي.

والإيطالي ماتيو ماناسيرو، الذي لا يزال أصغر لاعب يحقق لقباً في تاريخ جولة «دي بي ورلد» بفوزه ببطولة كاستيلو ماسترز في عام 2010 بعمر 17 عاماً و188 يوماً.

وعن مشاركته في هذه البطولة في نادي شاطئ السعديات للغولف، قال أحمد سكيك: «ستكون الرياح قوية يوم البطولة، لذلك يجب أن أتحلى بالصبر والثقة في قدراتي، وأنا أدرك أنه يمكنني التصويب بشكل جيد من المسافة الطويلة والاستفادة من حفر المعدل الخامس والرابع في حال احتجت لذلك».

وأضاف: «أحتاج إلى التحلي بالصبر، وأن ألعب كل ضربة بوقتها في كل مرة».

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