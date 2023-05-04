المرزوقي بطل موسم «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي لصيد الأسماك -كنعد وسكل- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2022 2023- عن هوية بطل الموسم في مسابقة صيد أسماك الكنعد.

وتوج المتسابق جاسم حسن محمد علي المرزوقي بطلاً للموسم بعدما حرص على المشاركة في الجولتين الأولى والثانية لبطولة دبي حيث بلغ مجموع وزن أسماكه التي شارك بها في المسابقة 48.5 كلغ ليتفوق بأقل من كليو غرام واحد عن منافسه المتسابق علي إسماعيل حسين الحوسني الذي حل ثانياً.

وحصل على الجائزة المالية القيمة التي رصدتها شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية وقيمتها 25 ألف درهم تسلمها في الحفل الختامي بحضور أيوب الخاجة مدير عام شركة دلما مارين ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي.

وأشاد جاسم حسن محمد علي المرزوقي بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تطوير هذه المسابقة وزيادة الاهتمام بها مما يعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في إحياء هذا الموروث الشعبي الكبير.

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