شين مان جيل: الدوري الإماراتي قادر على العودة الآسيوية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أشاد شين مان جيل الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بجهود رابطة المحترفين الإماراتية برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي في تطوير الدوري، وبنجاح منتدى تطوير الدوري الإماراتي الذي نظمته الرابطة على مدار يومين لمناقشة المبادرات والمقترحات والأفكار التي تسهم في الارتقاء بمنظومة الكرة والمسابقات والأندية الإماراتية.

وكانت النسخة الثانية من فعاليات منتدى تطوير الدوري الإماراتي قد اختتمت أول من أمس بمشاركة فاعلة من الخبراء والمتخصصين من كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة، وركزت على كيفية التطوير الفني للدوري الإماراتي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والنزاهة والشفافية والتطوير التجاري والتسويقي لكرة القدم.

وقال جيل لـ «البيان» على هامش حضوره فعاليات المنتدى: «رابطة المحترفين الإماراتية تقوم بجهود كبيرة ومساع جيدة للغاية من أجل تطوير الدوري الإماراتي، ونقله إلى مستوى مختلف من الاحترافية، وشاهدنا مستوى عالياً من النقاشات البناءة بمشاركة نخبة من الخبراء طرحت العديد من المبادرات والأفكار التطويرية بناء على آخر المستجدات في عالم كرة القدم».

جهود

وأضاف: نحن نؤمن في الاتحاد الآسيوي بأن جهود الرابطة وبناء على الخطط والمقترحات التي شاهدتها ستضع الكرة الإماراتية والدوري في وضعية جيدة خلال سنوات قليلة. وتابع: ربما تصنيف الأندية الإماراتية أو دوري المحترفين قد تراجع بعض الشيء في السنوات الأخيرة في تصنيف الاتحاد الآسيوي بناء على النتائج في بطولات الاتحاد القاري.

ولكني متأكد أن دوري المحترفين الإماراتي قادر على العودة لتصنيف أعلى وسيكون واحداً من دوريات القمة في القارة الآسيوية. وعن الشكل الجديد لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ودوري أبطال آسيا، أوضح:

الاتحاد الآسيوي يؤمن بأن التعديلات على بطولات الاتحاد التي ستطبق اعتباراً من الموسم المقبل ستساهم في جعلها أكثر إثارة وتنافسية، وهو ما يفرض على الأندية المحترفة تقديم أفضل ما لديها.

وبعض الأندية في دول مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية تقوم بعمل جيد في هذا الجانب، والأندية الإماراتية قادرة على تجاوز التراجع خلال سنوات سابقة، ووفق ما رأيته من جهود ورغبة واضحة من الرابطة والمسؤولين عن الكرة، أعتقد أن الكرة الإماراتية ستحدث مزيداً من التطور في المستقبل القريب.

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