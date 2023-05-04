8 فرق في بطولة النخبة العربية للناشئين بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم تحت 15 سنة التي تستضيفها دبي بمشاركة 8 فرق من 6 دول عربية وينظمها المجلس بالتعاون مع شركة دلتا وتنطلق اليوم وتستمر حتى 7 مايو الجاري على استاد حميد الطاير بنادي النصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.

وأحمد الكباكيبي رئيس شركة دلتا الشريك المنظم للبطولة، بحضور بنوا باسكويه المستشار القانوني للاتحاد الآسيوي المحكم لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة من مختلف الدول العربية من المدراء واللاعبين.

وأكد أحمد سالم أن بطولة النخبة العربية تأتي ضمن استراتيجية مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب بأندية دبي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً وأساسياً في تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير على برامج تطوير الناشئين وتطوير السياحة الرياضية بدبي.

3000 لاعب

وأضاف: نشكر شركة دلتا الشريك المنظم والتي تتعاون معنا في تنظيم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم التي يشارك فيها أكثر من 3000 لاعب، واليوم نتعاون سوياً لتنظيم هذه البطولة الجديدة لتحقيق أكبر استفادة للاعبينا، وستكون البطولة إضافة إلى برنامج البطولات والفعاليات التي ينظمها المجلس على مدار العام.

فقد نظمنا من قبل بطولات بمشاركة أكبر الأندية العالمية من أوروبا وأمريكا وآسيا، واليوم نبدأ مشروعاً جديداً لنمنح الفرصة للفرق العربية من اللعب مع بعضها البعض لنوفر لهم منصة للتطوير.

من جانبه، قال أحمد كباكيبي: «يشارك في البطولة 16 فريقاً من 6 دول عربية هي النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والوحدة وسيتي وامباير والفرسان من الإمارات، والصفاء وطرابلس من لبنان، والحسين إربد وعَمَّان والفرسان من الأردن، والترجي الرياضي الجرجيسي من تونس والعربي من الكويت والمرخية من قطر، وتقام البطولة وفقاً لقواعد ولوائح «فيفا» واتحاد الإمارات لكرة القدم.

وقد بدأنا البطولة باختيار ثمانية فرق محلية في مواجهة ثمانية فرق عربية، حتى نعطي الفرصة للاعبينا لمواجهة كافة الفرق من خارج الدولة والاحتكاك مع مهارات جديدة، بحيث يلعب كل فريق محلي مع فريق عربي من خارج الدولة، وطموحنا في المرحلة المقبلة بأن يصل عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقاً».

تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، ضمت الأولى النصر، المرخية القطري، فرسان الأردن ودبي سيتي، وضمت الثانية شباب الأهلي، العربي الكويتي، عمان الأردني وفرسان الإماراتي، وضمت الثالثة حتا، الترجي الجرجيسي التونسي، الحسين الأردني، الوحدة الإماراتي، وضمت الرابعة كلاً من الوصل والصفاء وطرابلس اللبنانيين، وإمباير الإماراتي.

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