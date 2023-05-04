«الظبي» تحلق بسيف ختامي الوثبة لهجن أبناء القبائل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات للهجن، منافسات ختام هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وشهد اليوم قبل الأخير من المهرجان إقامة ثمانية أشواط تنافست خلالها المطايا على رموز سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات في الميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتمكن شعار منصور محمد منصور السيف الخيارين من التألق في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل بالمهرجان، ونجح في انتزاع سيف مهرجان ختامي الوثبة في منافسات أبناء القبائل، وأغلى رموز المهرجان، عن طريق «الظبي» التي حسمت اللقب في الشوط المفتوح للحول بعد صراع قوي وشرس مع أكثر من مطية، لتضيف السيف الثاني لها هذا الموسم بعد سيف ختامي المرموم الذي أقيم في فبراير الماضي.

نجاح

ونجحت «الظبي» في خطف السيف في الأمتار الأخيرة وعبرت خط النهاية مسجلة زمناً قدره 12:10:05 دقيقة، وهو أفضل توقيت زمني في شوط الحول، لتحصد الرمز الأقوى.

بالإضافة إلى 5 ملايين درهم، متفوقة بفارق أقل من ثانية عن «مهمة» لأحمد سلطان الحلامي التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 12:11:04 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «هوايل» لسيف محمد زايد الخيارين.

وفي الشوط الرئيس للزمول المفتوح نجح شعار أحمد مطر ماجد الخييلي في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم، بواسطة «وابل» الذي تمكن من خطف المركز الأول في زمن قدره 12:37:06 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«مستحيل» لأحمد راشد الخيال الطنيجي، واحتل المركز الثالث «عساف» لسالم ماجد راشد المدهوشي.

واستطاعت «الوسمية» المملوكة لراشد سعيد سهيل بن دليوي الكتبي حصد خنجر الحول المحليات بتوقيت زمني قدره 12:19:7 دقيقة، وحسمت المعركة مع منافستها الرئيسية «سمحة» لحميد سلطان النيادي التي كانت قريبة من الفوز ولكن الوسمية خطف اللقب في اللحظات الحاسمة.

وانتزع «منحاش» لمحمد سيف بالشاوي الغفلي ناموس وشداد الزمول المحليات، إضافة إلى مليون ونصف درهم بعدما أنهى مسافة الشوط في 12:42:02 دقيقة، بعد منافسة مع «ملبي» المملوك لحمد غانم حمودة الظاهري الذي احتل المركز الثاني، وثالثاً جاء «متعود» لعلي حمد مقارح.

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وشهدت المنافسات إقامة أربعة أشواط للحول والزمول الإنتاج المحليات والمهجنات، إذ حلقت «الوارية» المملوكة لحمد نهيان سالم العامري بخنجر الحول المحليات الإنتاج، إلى جانب مليونين ونصف درهم، مسجلة توقيتاً قدره 12:30:04 دقيقة، متفوقة على «رغد» لسعيد راشد غدير الكتبي، و«عالية» لسيف دري الكتبي اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث.

وأهدى «شاهين» مالكه محمد بالطوير بالمر العامري بندقية الزمول المحليات الإنتاج، إلى جانب مليون ونصف درهم، بتوقيت 12:42:01 دقيقة.

وفازت «بيان» بشعار زايد محمد قران المنصوري بخنجر الحول المهجنات الإنتاج، و2.5 مليون درهم بتوقيت 12:19:0 دقيقة.

واختتمت أشواط هجن أبناء القبائل بتتويج «هتاش» لعلي حمد بوشريدة بشداد الزمول المهجنات، بعدما نجح في عبور خط النهاية بزمن 12:43:03 دقيقة.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، ملاك الهجن الفائزة بالرموز في ختام المنافسات وسط فرحة طاغية من ملاك وعشاق رياضة الهجن.

ويسدل الستار اليوم على مهرجان ختامي الوثبة بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال ثمانية أشواط، إذ تتركز الأنظار على الشوطين الرئيسيين للحول والزمول المفتوح من أجل حصد سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها ثلاثة ملايين درهم.

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