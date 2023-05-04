نخبة الأبطال في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستقطب جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مبادلة أرينا بداية من يوم غدٍ وحتى 7 مايو الجاري نخبة من نجوم الجوجيتسو العالميين، وعدداً من ألمع المصنفين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

ووسط إقبال كبير على المشاركة في هذه الجولة المهمة، ومع اقتراب الانطلاقة المرتقبة للبطولة، يستعد مئات اللاعبين واللاعبات من نحو 50 دولة، للمنافسة في فئات الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود بالمراحل السنية الناشئين والمحترفين والأساتذة.

وستشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) تواجداً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، للمنافسة على جوائز سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو والتي تبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى.

أسماء بارزة

ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة نخبة من أفضل اللاعبين البرازيليين مثل كلاوديو كالاسانز (حزام أسود) من أكاديمية «إسبورتي 10»، والذي سينافس في فئة الأساتذة 1 تحت 85 كجم، وتمارا روكا حزام بني/‏ أسود من أكاديمية «هالافانكا برازيليان جوجيتسو» وتنافس في فئة أساتذة 1 السيدات تحت 62 كجم.

وتشهد البطولة أيضاً مشاركة المصنف الأول في أمريكا الجنوبية لعام (22 ــ 23) البرازيلي ليوناردو ماريو حزام أسود من أكاديمية Pslpb Cicero Costha .

وينافس في فئة المحترفين تحت 62 كجم، والبرازيلي جنسن راموس حزام أسود من أكاديمية «شيك مات إنترناشيونال» وينافس في فئة المحترفين تحت 85 كجم.

كما ترحب البطولة بتواجد عدد من النجوم العرب مثل البحريني علي منفردي حزام أسود من أكاديمية «إليمنتس جي جي» – البحرين، وينافس في فئة المحترفين تحت 77 كجم، واللاعب السعودي ماجد العنزي حزام بنفسجي من أكاديمية «رياض بي بي جي تيم»، الذي سيشارك في فئة المحترفين تحت 69 كجم، والأردنية ريما يعقوب حزام بني/‏ أسود من أكاديمية دوجو في الأردن للمنافسة في فئة المحترفين تحت 70 كجم.

فيما يشارك عدد كبير من أبطال الإمارات المصنفين خصوصاً من حملة الحزام الأسود في الأوزان المختلفة على رأسهم فيصل الكتبي، وزايد الكثيري، وعمر الفضلي، وسلطان العويس، وشوق الظنحاني، حيث تعقد عليهم الكثير من الآمال لاعتلاء منصة التتويج.

إقبال كبير

وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»: لا يزال الإقبال كبيراً من النجوم والأبطال من مختلف أنحاء العالم على التسجيل للمشاركة في هذه الجولة من بطولة أبوظبي غراند سلام في مؤشر قوي على أهمية هذه البطولة وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة لاعبي الجوجيتسو من دول العالم كافة.

نحن على أتم الاستعداد لتنظيم بطولة تليق بعاصمة الجوجيتسو أبوظبي وتستكمل مسيرة إنجازاتها التي لا حدود لها.

وتعتبر جولة أبوظبي من أهم جولات بطولة غراند سلام، كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائز بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائز بالمركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

وبشأن مشاركته في منافسات البطولة يقول البحريني علي منفردي (حزام أسود) من أكاديمية «إليمنتس جي جي» في مملكة البحرين، وينافس في فئة المحترفين تحت 77 كجم:

«أتطلع إلى تحقيق أكبر قدر من النقاط في هذه الجولة من البطولة، خصوصاً أنها تقام في أبوظبي التي أعتبرها وطني وأحظى فيها بقاعدة جماهيرية جيدة، أود أن أشكر دولة الإمارات ومنظمي البطولة لتيسير إجراءات التسجيل، وتوفير أفضل بيئة تنافسية في كل البطولات».

بدورها قالت البرازيلية تمارا روكا (حزام بني/‏ أسود) من أكاديمية «هالافانكا برازيليان جوجيتسو» وتنافس في فئة أساتذة السيدات تحت 62 كجم:

«سعداء بالتواجد في هذه البطولة الرائعة التي تنظمها أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية والتي تمثل للاعبين المحترفين وجهة رئيسية في مسيرة التطور والتحليق في سماء الرياضة.

نهدف إلى المنافسة بقوة في هذه الجولة، بدأت الاستعداد والتحضير من أسبوعين وأنا جاهزية تامة لتحقيق إنجاز في هذا الحدث الدولي الكبير».

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