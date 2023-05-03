"الظبي" تتوّج بـ"سيف" رئيس الدولة في "ختامي الوثبة للهجن"

المصدر: وام

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات ختام هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة " ختامي الوثبة 2023 " على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، التي أقيمت لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأقيمت في اليوم قبل الأخير من المهرجان 8 أشواط تنافست خلالها المطايا على رموز سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بالوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتألق شعار منصور محمد السيف الخيارين في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل بالمهرجان، ونجح في انتزاع سيف مهرجان ختامي الوثبة في منافسات أبناء القبائل، وأغلى رموز المهرجان، عن طريق "الظبي" التي حسمت اللقب في الشوط المفتوح للحول بعد صراع قوي وشرس مع أكثر من مطية، لتضيف السيف الثاني لها هذا الموسم بعد سيف ختامي المرموم الذي أقيم في فبراير الماضي.

ونجحت "الظبي" في خطف السيف في الأمتار الأخيرة وعبرت خط النهاية بزمن وقدره 12:10:05 دقيقة، وهو أفضل توقيت زمني في شوط الحول، لتحصد الرمز الأقوى، بالإضافة إلى 5 ملايين درهم، متفوقة بفارق قليل عن "مهمة" لأحمد سلطان الحلامي التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 12:11:04 دقيقة، فيما حلت بالمركز الثالث "هوايل" لسيف محمد زايد الخيارين.

وفي الشوط الرئيسي للزمول المفتوح نجح شعار أحمد مطر ماجد الخييلي في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم، بواسطة "وابل" الذي تمكن من خطف المركز الأول بزمن وقدره 12:37:06 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ "مستحيل" لأحمد راشد الخيال الطنيجي، واحتل المركز الثالث "عساف" لسالم ماجد راشد.

واستطاعت "الوسمية" المملوكة لراشد سعيد سهيل بن دليوي الكتبي حصد خنجر الحول المحليات بتوقيت زمني قدره 12:19:7 دقيقة، وحسمت المنافسة مع منافستها الرئيسية "سمحة" لحميد سلطان النيادي.

وانتزع "منحاش" لمحمد سيف بالشاوي الغفلي ناموس وشداد الزمول المحليات، إضافة إلى مليون و500 ألف درهم بعدما أنهى مسافة الشوط في 12:42:02 دقيقة، بعد منافسة مع "ملبي" المملوك لحمد غانم حمودة الظاهري الذي احتل المركز الثاني، وجاء ثالثاً "متعود" لعلي حمد مقارح.

وشهدت المنافسات إقامة 4 أشواط للحول والزمول الإنتاج للمحليات والمهجنات، إذ حلقت "الوارية" المملوكة لحمد نهيان سالم العامري بخنجر الحول المحليات الإنتاج، بالإضافة إلى مليونين و500 ألف درهم، بتوقيت وقدره 12:30:04 دقيقة، متفوقة على "رغد" لسعيد راشد غدير الكتبي، و"عالية" لسيف دري الكتبي اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث.

وأهدى "شاهين" مالكه محمد بالطوير بالمر العامري بندقية الزمول المحليات الإنتاج، ومليون و500 ألف درهم، بتوقيت 12:42:01 دقيقة. وفازت "بيان" بشعار زايد محمد قران المنصوري بخنجر الحول المهجنات الإنتاج، و2.5 مليون درهم بتوقيت 12:19:0 دقيقة.

واختتمت أشواط هجن أبناء القبائل بتتويج "هتاش" لعلي حمد بوشريدة بشداد الزمول المهجنات، بعدما نجح في عبور خط النهاية بزمن 12:43:03 دقيقة.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ملاك الهجن الفائزة بالرموز في ختام المنافسات.

ويسدل الستار غداً الخميس على مهرجان ختامي الوثبة بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال 8 أشواط، إذ تتركز الأنظار على الشوطين الرئيسيين للحول والزمول المفتوح من أجل حصد سيف صاحب السمو رئيس الدولة، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها ثلاثة ملايين درهم.

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