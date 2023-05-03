كازاخستان بطلاً لـ«آسيوية مصارعة الذراعين»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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هنأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية اللاعبين واللاعبات الفائزين في المراكز الأولى في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين والتي اختتمت أول من أمس وشهدت مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج منتخب كازاخستان بالمركز الأول.

وتمنى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للأبطال المزيد من النجاح المستقبلي وقال: يسعدنا نجاح البطولة في جوانبها كافة وتحقيقها العديد من المكاسب ونحرص دائماً على أن تظهر البطولات التي ننظمها أو نسهم في تنظيمها فنياً بأفضل صورة.

وتوج الشيخ عبدالله الشرقي اللاعبين واللاعبات الفائزين في البطولة، كما كرم رئيس وأعضاء الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة وبحضور جينبيك موكامبيتوف، رئيس الاتحاد الآسيوي وعضوي الاتحاد محمد عبدالرحيم المري الأمين العام وفيصل الزعابي وعدد من رؤساء البعثات المشاركة.

وقال موكامبيتوف: سعداء جداً بالقدوم للإمارات وتنظيم بطولة آسيا لنقدم نسخة متميزة وجميلة نعكس فيها النقلة النوعية والتطور الذي أصبحت عليه مصارعة الذراعين على مستوى العالم وتابع: أسهمت الإمارات بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة في إقامة البطولة وسط أجواء إيجابية متميزة يمكنها أن تطور هذه اللعبة ويسعدنا أن هذه اللعبة تطورت في الإمارات وأنها ستسهم في تطوير اللعبة في آسيا.

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