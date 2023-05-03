منتخب المواي تاي الإماراتي جاهز لمونديال بانكوك

المصدر: بانكوك - البيان

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أكمل منتخبنا الوطني للمواي تاي تحضيراته التدريبية وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى 13 مايو الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن أجندة الاستحقاقات الرسمية للمنتخبات الوطنية ومشاركات اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في البطولات العالمية التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد توجهت إلى بوكيت ودخلت في معسكر تدريبي استمر لعشرة أيام ضمن البرنامج التحضيري للبطولة، والذي شهد حصصاً تدريبية صباحية ومسائية تهدف لتعزيز الجوانب التكتيكية والبدنية لدى لاعبي المنتخب، واختتمت معسكرها بنجاحات مهمة قبل التوجه إلى بانكوك للمشاركة في منافسات البطولة.

وضمت قائمة البعثة ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيساً للبعثة وعمر النعيمي المدير الفني وجبريل أبو سنينه إداري الفريق بجانب المدربين سانيت سمات وعادل جواد وتاوا تشاو، كما ضمت 15 لاعباً وهم: ( إلياس حبيب علي، نور الدين سمير، أمين المعتصم، عماد يوسف، محمد الجفلة، عبدالله الحوسني، سعود البشر، أحمد الشمار، إبراهيم بلال، محمد مرضي، أية بن شهره، زينب بوحماده، سلامه الجنيبي، ميريام شالغومي، محمد التويزي )، بجانب مشاركة الحكمين مشاري المنصوري ومحمد المحضار في إدارة نزالات البطولة العالمية.

طموح

وأعرب عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينغ عن تفاؤله بإمكانيات وقدرات لاعبي المنتخب الوطني وطموحاتهم الكبيرة لتحقيق إنجازات جديدة لرياضة المواي تاي الإماراتية عبر هذا المحفل العالمي الذي يشهد مشاركة نخبة المنتخبات في العالم.

وقال: «بعد ختام المعسكر التحضيري للبطولة ووصول اللاعبين إلى أعلى المستويات الفنية والمعنوية، نتطلع لتقديم صورة مميزة ومشرفة لمنتخب الإمارات وفق الخطة والأهداف المحددة من المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي، مضيفاً:» ثقتنا كبيرة بلاعبي المنتخب وأدائهم ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في منافسات البطولة التي جاءت لتؤكد جاهزية المنتخبات الوطنية لخوض غمار المنافسات وحرص اتحاد اللعبة على التواجد في المحافل العالمية بغاية إعلاء راية الإمارات وتمثيل الدولة خير تمثيل في جميع البطولات الدولية والقارية.

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