هجن الرئاسة تحلق برموز ثنايا «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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جددت هجن الرئاسة تفوقها في منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقام في نسخته الـ44 بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بعد أن حصدت «الرئاسة» رمزي سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وأقيمت أمس الثلاثاء منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 22 شوطاً، لمسافة 8 كلم في أرضية الميدان الغربي بالوثبة، حيث أقيمت في الفترة الصباحية 14 شوطاً خصصت لها اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة، فيما تركزت الأنظار على الفترة المسائية التي شهدت الصراع على كأس وبندقية الثنايا في الشوطين الرئيسيين للأبكار والجعدان المفتوح.

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، المنافسات خلال الفترة المسائية، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وجاء تفوق مؤسسة هجن الرئاسة بشعارها الأحمر المميز بعد تتويج البكرة «غارة» بقيادة المضمر الشهير محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي تألق بدوره خلال المهرجان في الموسم الحالي، بكأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح، إذ نجحت «غارة» ورغم المنافسة من أكثر من مطية على لقب الشوط، إلا أنها استطاعت أن تخطف الرمز في الأمتار الأخيرة، وسجلت توقيتاً زمنياً تحت حاجز الـ12 دقيقة، وعبرت خط النهاية في 11.56.01 دقيقة.

وأهدى القعود «ملبي» هجن الرئاسة ثاني رموز الثنايا بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وأحرز بندقية الجعدان المفتوح بتوقيت زمني قدره 12.13.05 دقيقة.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مضمري هجن الرئاسة محمد عتيق بن زيتون المهيري وعلي بن جميل الوهيبي برمزي الثنايا عقب ختام المنافسات.

وكانت الأشواط من الأول وحتى السادس قد شهدت فوز «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، و«السمح» و«الدوحة» لهجن الشيحانية، و«محتفل» لهجن الرئاسة، و«مغيرة» لهجن الشيحانية، و«عزامة» لهجن الرئاسة. وتتجه الأنظار اليوم الأربعاء نحو أشواط سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وبالتحديد نحو شوط المخصص لسيف صاحب السمو رئيس الدولة وجائزته المالية 5 ملايين درهم وهو أقوى أشواط المهرجان في هجن أبناء القبائل.

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