الدولي الزعابي يتألق في «شرق آسيا للكاراتيه»

المصدر: دبي - البيان

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أثنت لجنة الحكام باتحاد شرق آسيا للكاراتيه على تحكيم حكمنا الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنة الحكام الآسيوية، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه، عقب إدارته المباريات الصعبة في نهائيات بطولة شرق آسيا المقامة حالياً بالصين، بمنتهى السهولة واليسر، ونجاحه في إخراج المباريات إلى بر الأمان من خلال مردود تحكيمي متميز، لينال بذلك تلك الإشادة الكبيرة.

ونظراً لما قدمه الزعابي فقد تم اختياره ليكون رئيساً للجنة الاعتراضات بالبطولة، باعتباره حكماً محايداً في البطولة، لتألقه الشديد، وتعتبر لجنة الاعتراضات هي أعلى لجان التحكيم خلال بطولات الكاراتيه.

حيث تكون مهامها الفصل في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من الوفود، وتتكون هذه اللجنة من حكام دوليين محايدين، وعلى قدر كبير من الخبرات الدولية، وهم الأعلى مستوى في التحكيم. يذكر أن الدولي جابر الزعابي قد شارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية؛ نظراً لتميزه، وكونه أحد الحكام الدوليين الذين يعتمد عليهم الاتحاد الدولي للكاراتيه في إدارة المباريات.

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