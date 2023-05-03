65 متطوعاً من الإمارات في «باكو للفورمولا 1»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد سباق جائزة باكو الكبرى للفورمولا 1 العام الجاري مشاركة نوعية من الإمارات في تنظيم الحدث الذي أقيم بداية هذا الأسبوع، إذ شارك فريق يتكون من 65 متطوعاً منتسبين إلى منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومن بينهم 13 من الكادر النسائي و15 مواطناً، تتنوع قدراتهم بحسب ما يتطلبه الحدث.

وتجسد نوع المشاركة الإماراتية في تنظيم الحدث الذي أقيم على مدار 3 أيام بين 28 أبريل و30 أبريل الماضي، في تضاعف عدد المتطوعين الذين يتبعون لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية إذ بدأت مشاركة فريق المنظمة من المتطوعين منذ سنة 2017 حتى وصل العدد للضعف في نسخة 2023.

وجاءت المشاركة الإماراتية الكبيرة في سياق برنامج التبادل بين البلدين، ليقدم متطوعو منظمة الإمارات كل خبراتهم التي اكتسبوها في تنظيم جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 منذ سنة 2009، إضافة إلى مشاركتهم في تنظيم جميع الأنشطة الرياضية في دولة الإمارات.

وتدفع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية سنوياً بأكثر من 150 متطوعاً في تنظيم العديد من الأنشطة الدولية خارج دولة الإمارات، في كل من السعودية، وأذربيجان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وسنغافورة، ووصل عدد المتطوعين المختصين المنتسبين لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية إلى أكثر من 3300 متطوع ويشاركون في أكثر من 60 دورة تدريبية سنوياً بهدف تطوير وإنعاش قدراتهم والاطلاع على أحدث المتغيرات.

ونشأت فكرة المتطوعين الذين أهلتهم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية من محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات وأشرف على رعاية وتنفيذ الفكرة حتى أضحت لها بصمة واضحة في تنظيم مختلف الأنشطة داخل وخارج الإمارات، واستمر الاهتمام ورعاية هذا المشروع في الفترة الحالية التي تولى فيها خالد بن سليم رئاسة المنظمة.

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