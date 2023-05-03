أستراليا تطلع على تجربة الإمارات في تطوير سباقات الخيول

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت هيئة الإمارات لسباق الخيل، وفداً رفيع المستوى من ولاية كوينزلاند الأسترالية برئاسة جريس جريس وزيرة السباقات والوفد المرافق لها، واطلع الوفد على تجربة الإمارات الرائدة في تطوير السباقات.

ورحب المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بزيارة الوفد الأسترالي.

مؤكداً أن هذا الاجتماع يندرج ضمن استراتيجية الهيئة في التواصل مع الجهات الدولية المعنية كافة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك التي ستصب بلا شك في مصلحة هذه الرياضة محلياً وإقليمياً ودولياً.

مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة أصبحت مركزاً عالمياً لقطاع سباقات الخيل، إذ تستقطب سباقاتنا أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان، نظراً لما تتمتع به من مرافق حديثة وبنية متكاملة.

وقال إن العلاقات التي تجمع الدولتين تمتد سنوات طويلة، عن طريق المشاركات المتبادلة بين خيول البلدين، مضيفاً إن الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات.

إضافة إلى شرح عدد من الجوانب الفنية، وتجربة الإمارات الرائدة في تطوير السباقات، والتنوع الكبير الذي تتمتع به في المشاركات ووجود عدد كبير من الملاك المدربين والفرسان من جنسيات مختلفة، ما أسهم في تميز سباقنا.

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي بخالص الشكر والتقدير للوزيرة الأسترالية والوفد المرافق لها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، واستمرار التعاون بين الجانبين بما يخدم المصلحة المشتركة بين الدولتين.

سبل التعاون

وبحث الاجتماع الذي عقد في فندق «ميدان» سبل التعاون بين الجانبين، والمجالات المتعلقة بحركة تنقلات الخيول وتسهيل إجراءات الحجر البيطري بين الدولتين وخاصة أن الإمارات الدولة الوحيدة التي لديها محجر معترف به من قبل السلطات الأسترالية في الشرق الأوسط، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقامت الهيئة بعرض مفصل عن المهام التي تقوم بها وسعيها إلى تأسيس شراكات ومبادرات تخدم مصلحة سباقات الخيل بشكل عام، والطرفين على وجه الخصوص.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة بحث القضايا الفنية عن طريق السلطات المختصة في الدولتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز