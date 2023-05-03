شباب الأهلي بطلاً لدوري ناشئي الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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توج علي سالم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام، شباب الأهلي بطلاً لدوري الناشئين للكرة الطائرة للموسم الجاري 2022 - 2023، للمرة الثانية على التوالي، ودون أي خسارة، وذلك بعد فوزه على العين بنتيجة أشواط 3 - 1. ويشرف عدنان سمحان على فرق المراحل السنية للكرة الطائرة في نادي شباب الأهلي.

فيما يقود الفريق المدرب الوطني أحمد أحمد حمزة، ومعه الإداري فهد عبد الله محمد، وطبيب الفريق علي موسى العامري. ويضم الفريق اللاعبين يوسف درويش البلوشي، علي محمد يماني، عبد الكريم فراس عثمان، راشد سعيد البلوشي، خليفة حسين حديد، حامد محمد موسى، محمد جاسم البنا، مايد مروان مراد، سامر كاميرون كايد، راشد محمد أحمد، يوسف موسي المازمي، علي محمد الشحي، سلطان خالد محمدي، سلطان أحمد حمزة، هيثم حامد يماني، علي عبد الله رمضان، سيف خالد محمدي، علي جواد صادق ولوكي جيمس مارديني.

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