فريقا "دالاس مافريكس" و"مينيسوتا تمبروولفز" يلتقيان في " NBA أبوظبي" أكتوبر المقبل

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الأمريكي الوطني لكرة السلة “NBA” ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اليوم أن مباريات NBA أبوظبي 2023 ستضم فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز.

وسيلعب الفريقان مباراتين تحضيريتين للموسم يومي 5 و7 أكتوبر المقبل على ملعب الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي.

وتعد مباريات “NBA” في أبوظبي جزءًا من تعاون متعدد السنوات بين “NBA” ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والذي شهد العام الماضي خوض مباراتي هوكس وميلووكي باكس “أولى مباريات الدوري في منطقة الشرق الأوسط”.

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