ختام ناجح لبطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح فعاليات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد أسماك الكنعد والسكل، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

وحقق الحدث نجاحاً لافتاً، تمثل في مشاركة ما يزيد على 70 متسابقاً، تنافسوا على مدار أربعة أيام متتالية على ألقاب وجوائز فئتي الكنعد والسكل، والتي وصل مجموعها إلى مبلغ 165 ألف درهم، وزع 135 ألف درهم منها للفائزين في فئة الكنعد، و30 ألفاً لأبطال فئة السكل.

ووصلت إلى لجنة التحكيم في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ما يزيد على 20 نوعاً من الأسماك، التي اصطادها المشاركون في الحدث، مما يعكس قوة المنافسة والتنوع الكبير، حيث وصل عدد الأسماك، التي اعتمدتها اللجنة في الفئتين إلى 20 سمكة، بلغ مجموع أوزانها 393 كلغ.

وتصدر المتسابق رقم 3 جاسم حسن المرزوقي الترتيب العام لمنافسات فئة الكنعد، بعدما وفق في اصطياد سمكة بوزن 28.5 كلغ، وطول وصل إلى 150 سم في اليوم قبل الختامي، ليفوز بناموس هذه الفئة، ويحصل على مبلغ 25 ألف درهم.

وشهدت مسابقة فئة السكل تنافساً ساخناً بين المشاركين، ظهر في تقارب الأوزان، وأسفرت في النهاية عن فوز المتسابق رقم 70 عبدالله أحمد المهيري، الذي اصطاد سمكة وزن 23.7 كلغ، وبطول وصل إلى 127 سم، حيث نال مبلغ 15 ألف درهم.

وقام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه أيوب الخاجة مدير عام شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، وخليفة الحمادي مدير (اليازي مارين)، بعد ختام المنافسات بتتويج الفائزين في احتفالية خاصة في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

إشادة

وأشاد محمد سيف المري بمستوى المشاركة في منافسات الجولة الثانية، والتي أوفت بالوعود، من خلال نوعية الأسماك الواصلة، وكمية الأوزان النوعية، مما يشير إلى المهارات العالية للمشاركين.

وأثنى المري على التعاون اللافت من الشركات والمؤسسات الوطنية، ومنها شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، التي قدمت جائزة قيمة لبطل الموسم ومؤسسة (اليازي مارين)، التي أهدت الفائزين جوائز عينية.

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