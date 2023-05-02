سعيد بن طحنون يترأّس الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب

المصدر: وام

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ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب الذي انعقد مساء أمس بفندق هيلي ريحان – روتانا في مدينة العين.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تكوين الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب حيث وقعت اتحادات خمس دول عربية وهي “الإمارات ، مصر، لبنان، المغرب، السودان ” اتفاقية إنشاء الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب، وإبقاء الباب مفتوحاً لانضمام أي اتحاد عربي خلال الفترة المقبلة.

وأجمعت الاتحادات على إسناد رئاسة الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب إلى معالي الشيخ الدكتورسعيد بن طحنون آل نهيان لدوره الكبير في تأسيس هذا الاتحاد وحرصه ومتابعته ودعمه المتواصل للإرتقاء والنهوض برياضة التزلج المدولب لمستويات عالمية.

وشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء ومناقشة الترتيبات الخاصة بتدشين عمل الاتحاد الرسمي خلال المرحلة المقبلة، وتنظيم عدد من البطولات في مختلف انحاء الدولة وخارجها، وغيرها من الأنشطة التي سيكشف عنها لاحقاً عبر إدارة المسابقات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الإتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب برئاسة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيساً دائماً ، والدكتور ياسر نبيل مصطفى نائبا أول ، وعلي عواطف نائبا ثان ، والمستشار أحمد سالم سودين اميناً عاماً للاتحاد، وبشير بشارة مساعدا لرئيس الإتحاد - رئيساً للجنة التدريب، وسلوى إبراهيم مساعداً لرئيس الاتحاد - رئيساً للجنة المسابقات، واختيار رقية هباش رئيساً للجنة التطوير، ومحمد خليفة الدرمكي عضواً بمجلس الإدارة.

كما تمت الموافقة على أن يكون مقر الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب الدائم بمكاتبه الإدارية والتنفيذية والفنية وأي مكاتب أخرى تابعة له، في دولة الإمارات.

وأعرب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون عن بالغ فخره واعتزازه بالنجاحات والإنجازات التي حققتها رياضة الإمارات في جميع المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة ، وقال إن دعم القيادة الرشيدة، يجعلنا كلنا ثقة بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل و مواصلة العمل بكل عزيمة وإخلاص من أجل خدمة الوطن الغالي في المجالات كافة.

وتقدم معاليه بأسمى أيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه للرياضة مما أدى الى تطور مشهود فى كافة الأنشطة الرياضية داخل الدولة أو خارجها، كما تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة وفريق عمله في دعم ومساندة اتحاد الإمارات للتزلج المدولب.

وتطرق الاجتماع الأول للإتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب إلى الخطة التشغيلية الموضوعة للموسمين الحالي والمقبل، متضمنة الرؤية التطويرية الخاصة لرياضات التزلج، إذ أن هناك عملاً كبيراً سيكون موجهاً لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة وجعلها أكثر جاذبة بإقامة البطولات والمسابقات.

وشهد الاجتماع الموافقة على تنظيم بطولة عربية لرياضات التزلج المدولب، إلى جانب تعزيز قدرات اللجان وتمكينها لضمان استمرارها في تنظيم مسيرة العمل المشترك ، وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بشأن منظومة العمل المشترك في المجال الرياضي.

وفى الختام ثمّن الاجتماع جهود دولة الإمارات في دعم الرياضة العربية وتحفيز الرياضات لاسيما في إطارها الخليجي والعالمي

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