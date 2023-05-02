مهرجان دلما التاريخي يواصل انطلاقته بـ15 مسابقة وفعالية

المصدر: وام

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تتواصل غداً الأربعاء فعاليات النسخة السادسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، والتي تتضمن 15 مسابقة وفعالية متنوعة؛ منها مسابقات كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية، والألعاب الشعبية، علاوةً على فعاليات وعرض المسرح، والحرف اليدوية، وقرية الطفل.

وتقام فعاليات ومسابقات النسخة السادسة من المهرجان، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبو ظبي ونادي أبو ظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبو ظبي الرياضي، ونادي تراث الإمارات في جزيرة دلما.

وتتأهب "جزيرة دلما" للحدث الأبرز ضمن هذه النسخة، ويتمثل في سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، السباق الرئيسي في المهرجان، وهو الأطول من بين سباقات المحامل الشراعية.

وتستمر بطولة دلما لصيد الشعري حتى الأحد المقبل، ضمن واجهة الفعاليات اليومية للمهرجان.

وأشاد خليفة السويدي مشرف بطولة صيد الشعري بالالتزام الكبير للمتسابقين باللوائح والتعليمات الخاصة بالبطولة التي تنسجم مع أهداف المهرجان للحفاظ على المسابقات التقليدية وتعبر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث المحلي، وتدعم الحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر، بحسب قوانين الدولة، وتخلق فرصة أمام الهواة لممارسة صيد السمك التقليدي.

وأكد أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية قيمة للمتسابقين تصل إلى 150 ألف درهم موزعة على 50 فائزاً؛ منها 11 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و 10500 درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث.



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