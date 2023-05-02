إشادة بأداء الإماراتي جابر الزعابي في إدارة أصعب نزالات “بطولة شرق آسيا”

المصدر: وام

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اختار اتحاد شرق آسيا للكاراتيه الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنة الحكام الآسيوية، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه ليكون رئيساً للجنة التظلمات والشكاوى في بطولة شرق آسيا المقامة حالياً بالصين باعتباره حكماً محايداً في البطولة.

وتعتبر لجنة التظلمات هي أعلى لجان التحكيم خلال بطولات الكاراتيه حيث تكون مهامها الفصل في الاعتراضات والشكاوي المقدمة من المنتخبات المشاركة وتتكون هذه اللجنة من حكام دوليين محايدين على قدر كبير من الخبرة الدولية.

وأثنت لجنة حكام شرق أسيا على تحكيم الزعابي للمباريات الصعبة في نهائيات البطولة وإدارته لها بمنتهى الجدية والتميز، ونجاحه في إخراج النزالات إلى بر الأمان من خلال مردود تحكيمي موضوعي محايد.

يذكر أن الحكم الدولي جابر الزعابي شارك في تحكيم العديد من البطولات العربية والقارية والعالمية لتميزه كأحد الحكام الدوليين الذين يعتمد عليهم الاتحاد الدولي للكاراتيه في إدارة النزالات المهمة.

وهنأ سعادة اللواء / م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات وأعضاء لجنة حكام الإمارات، الحكم الإماراتي الدولي جابر الزعابي على هذا الاختيار والتألق، متمنين له دوام التوفيق.

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