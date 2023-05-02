الإمارات للدراجات الهوائية يتوج بلقب طواف "روماندي"

المصدر: وام

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توج آدم ييتس من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بلقب طواف "روماندي"، بعدما قدم مع فريقه عرضاً قويا اتسم بالثقة في المرحلة الأخيرة من الطواف، ليكون الانتصار الـ23 لفريق الإمارات في سباقات الموسم الحالي حتى الآن.

وفاز فيرناندو جافيريا من فريق "موفيستار" بالمرحلة الأخيرة من الطواف في السباق السريع على الأرض المستوية إلى جانب بحيرة جنيف.

ووصل فريق الإمارات إلى منصة التتويج وفاز بتصنيف الفرق ليتوج أسبوعا ناجحا من السباقات في هذا الطواف السويسري.

وقال ييتس: "أود تقديم الشكر الجزيل لزملائي، حيث سيطروا على السباق بشكل مثالي، ما أسهم في هذا الفوز.. كان هذا الأسبوع مثالياً بالنسبة لنا حيث فزنا في مرحلتين وبالتصنيف العام. نحاول الفوز في كل سباق نخوضه، وهو أمر مميز لنا في الفريق".

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