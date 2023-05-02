"أبوظبي لرفع الأثقال" ينظم اختبارات لاكتشاف المواهب

المصدر: وام

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ينظم نادي أبو ظبي لرفع الأثقال، بمقره في مدينة خليفة (أ)، اختبارات للممارسين والهواة والمهتمين باللعبة، من 8 إلى 11 مايو الجاري، لاكتشاف المواهب وضمها رسمياً للنادي، بهدف تمثيل النادي في الاستحقاقات الداخلية والخارجية المقبلة.

وتستقبل الاختبارات، الأعمار من 15 سنة وحتى الرجال والسيدات للمواطنين والمقيمين، وتقام الاختبارات يومياً بصالة النادي على فترتين صباحية ومسائية.

وقال أفيناش باندو المدير الفني للنادي والمشرف على الاختبارات: "يسعى النادي لاستكشاف المواهب الموجودة المحبة للعبة من الصغار والشباب، للتعرف على قدراتهم واختيار المتميزين منهم وتسجيلهم رسمياً في النادي لتمثيله في المستقبل، بعد التعرف على مهاراتهم وقدراتهم والأوزان التي يمكنهم أن ينافسوا فيها".

وأوضح: "بعد عملية الاختيار، سندخل في المرحلة التالية؛ وهي التركيز على تنمية المهارات والقدرات وفقاً لبرامج علمية للارتقاء بمستوياتهم، في سن مبكرة يسهل تكوين رباعين فيها بطرق سليمة ليمثلوا قاعدة جيدة للنادي.

وقال إن "خطة النادي لا ترتكز فقط على تكوين فرق رجال وسيدات للمنافسة في الاستحقاقات الداخلية والخارجية فقط، بل تهتم بشكل كبير باكتشاف الموهوبين، وتوفير الأجواء المناسبة لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الذي يجعلهم يستطيعون المنافسة في البطولات الكبرى"

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