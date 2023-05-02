"المبارزة" تواصل موسمها بـ7 بطولات محلية وقارية وعالمية

المصدر: وام

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أكد موسى البلوشي الأمين العام لاتحاد المبارزة أن بطولة كأس الاتحاد لفئة العموم (رجال وسيدات)، التي ينظمها الاتحاد يومي 6 و7 مايو الجاري، تمثل إعدادا جيدا للاعبي منتخب الإمارات قبل السفر إلى معسكر الإعداد المقرر بإيطاليا.

وتأتي البطولة ضمن 7 فعاليات محلية وقارية وعالمية ينظمها الاتحاد أو يشارك فيها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم الحالي، وتقام بصالة أسماء بنت النعمان في دبي بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من 7 أندية.

وأشار البلوشي إلى أن بطولة الاتحاد هي المسابقة التاسعة في أجندة البطولات المحلية، وستكون بمثابة إعداد للاعبين الدوليين للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي لمنتخبنا الوطني بإيطاليا خلال مايو الجاري، استعداداً لبطولة آسيا، التي تستضيفها الصين من 16 إلى 22 يونيو المقبل .

وأكد أن استراتيجية اتحاد المبارزة تقوم على تكثيف عدد البطولات المحلية والمشاركات الخارجية لرفع كفاءة اللاعبين وصقل موهبتهم ووضعهم على الطريق الصحيح نحو تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في مختلف المحافل الدولية.

ولفت إلى أن الفترة المتبقية من الموسم تتضمن إقامة عدد من البطولات والمشاركة في أخرى من بينها بطولة الألعاب المدرسية، وتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات في سلاح الآيبيه بالفجيرة، وكأس العالم للرجال في سلاح الايبيه بتركيا، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومعسكر إعداد خارجي للمنتخب بإيطاليا، والمشاركة في بطولة آسيا للعموم للكبار بالصين، وأخيرا بطولة العالم بإيطاليا في نهاية يوليو المقبل.

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