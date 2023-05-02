نجم تنس عالمي يستخدم وسيلة ذكية في تسلا للقبض على سارق سيارته

المصدر: أ ب

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أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية يوم الثلاثاء أن نجم التنس نيك كيريوس ساعد الشرطة في إلقاء القبض على سارق سيارته الكهربائية تسلا تحت تهديد السلاح من منزله في العاصمة الأسترالية.

وتظهر وثائق المحكمة أن كيريوس استخدم تطبيق تسلا لتتبع السيارة وخفض سرعة السيارة بينما كانت الشرطة تلاحق السارق صباح الاثنين، في العاصمة الأسترالية كانبرا.

وأشارت الإذاعة الأسترالية إلى أن السارق صوب مسدسا على والدة كيريوس، نورليلا، وطالب بمفاتيح السيارة. اتصلت الوالدة بكيريوس، الذي كان قريبا من المنزل، كما اتصلت بالطوارئ التابعة للشرطة فور أن ابتعد الرجل بالسيارة.

انتهت مطاردة الشرطة عندما دخلت السيارة منطقة مدارس وألقى القبض على الرجل بعد فترة وجيزة.

رفض طلب السارق البالغ من العمر 32 عاما بالإفراج عنه بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة في خمس تهم تتعلق بالحادث، بينها السطو المسلح، وقيادة سيارة مسروقة، والقيادة المسرعة، وعدم التوقف بناء على طلب الشرطة.

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