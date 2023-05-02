مشاركة ناجحة للمنصوري في«جائزة اليونان» للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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واصل أحمد المنصوري نجم منتخب الدراجات محاولاته الجادة من أجل الوصول إلى أولمبياد باريس، وذلك من خلال مشاركاته المختلفة، حيث أنهى المنصوري مشاركته في سباق الجائزة الكبرى في اليونان بالمركز الخامس وسط 20 مشاركاً من 8 دول في منافسة قوية.

وكان أحمد المنصوري قد شارك أيضاً في سباق كأس الأمم للمضمار في كندا، وحصل على المركز 30 وسط 51 مشاركاً، ويسعى المنصوري إلى جمع أكثر عدد من النقاط من خلال مشاركاته الأوروبية المختلفة للحاق ببطولة العالم، والتي تعتبر المحطة الرئيسية للوصول لأولمبياد باريس 2024.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات سعادته بالمستوى الذي يقدمه أحمد المنصوري في السباقات المختلفة، مشيراً إلى أن الدراج الآن يسعى للمشاركة في عدد من السباقات الأوروبية من أجل جمع مزيد من النقاط المؤهلة للمونديال. وأشار بوعصيبة إلى أنه لا يزال أمام أحمد المنصوري مشاركات عدة، من المفترض أن يخوضها في أوروبا قبل التوجه إلى بطولة آسيا للمضمار، ولكن ما زالت الموافقات الرسمية من أجل السماح بمشاركة اللاعب.

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