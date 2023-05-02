انطلاق الدورة الأولى للاتحادات العربية للتزلج المدولب

المصدر: العين- البيان

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انطلقت، أول من أمس، في مدينة العين اجتماعات الدورة الأولى للاتحادات العربية لرياضة التزلج المدولب، لتنسيق العمل العربي الرياضي المشترك.

جاء الاجتماع في إطار تشجيع ونشر وتعزيز رياضة التزلج المدولب، والارتقاء بها من خلال التعاون مع المؤسسات الرياضية لإدراجها ضمن نشاطاتها، والنهوض بالرياضة وتحقيق أهدافها، وتكوين منتخبات وطنية لمراحل الناشئين، وتأهيلهم للعمل الإداري والفني، من خلال إشراكهم في دورات تأهيلية وورش عمل تدريبية، مع إتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل دولهم في اللجان التنظيمية للاتحادات العربية والخليجية والآسيوية والعالمية، ووضع برامج سنوية للفعاليات الرياضية.

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