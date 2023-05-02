رئيس أذربيجان يناقش تطور رياضة السيارات مع بن سليم

المصدر: باكو - البيان

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ناقش إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، خلال استقباله محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في العاصمة باكو، جوانب تتعلق برياضة السيارات في المنطقة وتطورها، وأكد محمد بن سليم على العلاقات القوية التي تربط بين أذربيجان والاتحاد الدولي للسيارات، وقال: تشرفنا بلقاء رئيس جمهورية أذربيجان، خلال سباق الفورمولا في باكو، ونؤكد على العلاقات الوطيدة التي تجمع الاتحاد الدولي للسيارات وأذربيجان، ونحن حريصون على تعزيز أواصر التعاون مع أذربيجان، والذي أفضى إلى اختيارها لاستضافة الجمعية العمومية السنوية، وحفل توزيع الجوائز المرموق في ديسمبر المقبل.

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