4 مباريات حاسمة في الجولة قبل الأخيرة لدوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تعود منافسات دوري رجال اليد، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء للدوران، بعد توقف لمدة أسبوعين، وتشهد العودة اليوم 4 مباريات ساخنة، ضمن الجولة السادسة للبطولة، وتحدد لدرجة كبيرة مواقع الفرق بجدول الترتيب العام قبل الجولة السابعة والختامية للمسابقة، والمقرر إقامتها السبت السادس من الشهر الجاري. وتبرز للواجهة مباراة الشارقة والوصل، حيث ينشد فريق الشارقة مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة، والتي تصدرها حتى الآن برصيد 17 نقطة في رحلة الدفاع عن اللقب، وتحقيق الفوز على الوصل بعقر داره، ليؤكد أحقيته بالفوز على مضيفه الإمبراطور بجميع المباريات، التي خاضها بهذا الموسم، وبانتظار الجولة الأخيرة، والتي سيخوضها أمام الجزيرة بفرصتي الفوز أو التعادل، ليتوج باللقب المنتظر.

وبدوره، يمني الوصل النفس اصطياد الملك بإلحاق الهزيمة الأولى له بالبطولة، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والتي تمنحه التقدم من المركز السابع الحالي برصيد 7 نقاط إلى المركز السادس للنصر، برصيد 8 نقاط. ويستضيف فريق شباب الأهلي الوصيف برصيد 15 نقطة فريق دبا الحصن الثامن والأخير، برصيد 5 نقاط بموقعة تؤكد مسيرة الفريقين بساحات اللعبة أنها تصب بمصلحة فرسان دبي، والذين بدورهم ينافسون على الصدارة، وبانتظار تعثر الشارقة في احدى الجولتين، ويدرك الضيف الحصناوي صعوبة المهمة، وسيسعى للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

وستكون صالة أرينا بنادي الجزيرة مسرحاً لموقعة من العيار الثقيل، حينما يستقبل فريق الجزيرة الخامس برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن ضيفه فريق مليحة الرابع، وكلاهما ينشد الفوز للتقدم بسلم الترتيب، ومزاحمة العين على المركز الثالث 12 نقطة، يذكر أن الجزيرة قد حقق الفوز الصعب في الدور الأول للبطولة 28/‏‏27. وفي المباراة الأخيرة بجولة اليوم يستقبل فريق العين الثالث 12 نقطة نظيرة فريق النصر السادس 8 نقاط، ويطمح كل منهما تجاوز الآخر، وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتحسين موقعه بسلم الترتيب العام.

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