126 فائزاً في ماراثون الشارقة الخيري

المصدر: الشارقة - وام

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توّج 126 فائزاً بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات النسخة العاشرة من الماراثون الخيري بالشارقة، والذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «الحركة هي الحياة»، وبدعم ورعاية من 24 جهة حكومية وخاصة.

وشهدت النسخة العاشرة تنافس أكثر من 5 آلاف متسابق ومتسابقة، وسط أجواء حماسية على امتداد شاطئ الممزر في الشارقة، وحضر فعاليات الماراثون، وحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، ومحمد عبد الله الزرعوني مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، والمهندس فتحي عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء.

وشهد الماراثون مشاركة متميزة من مسنّ بعمر 94 عاماً ليُسجل كأكبر متسابق في تاريخ الحدث الذي سعى المشاركون خلاله إلى إثبات قدراتهم البدنية، وتحقيق الفوز، حيث أعرب عدد من المشاركين عن سعادتهم بتنظيم هذا الحدث الرياضي الصحي المتميز الذي شكّل حافزاً لهم لتعزيز نشاطهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، إلى جانب دوره في تقديم معلومات مهمة وقيّمة عن مرض التهاب المفاصل، ومسبباته، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى حشد الدعم للمرضى.

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