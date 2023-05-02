ذهبية وفضية للإمارات في «آسيوية الذراعين»

المصدر: عجمان - فائز بجبوج

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أحرز لاعب منتخب الإمارات عبدالله الشراري ميداليتين في منافسات أصحاب الهمم ببطولة آسيا لمصارعة الذراعين في عجمان، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وهي ذهبية اليد اليمنى وفضية اليد اليسرى بوزن أكثر من 90 كلغم.

وأهدى الشراري إنجازه إلى القيادة الرشيدة بالدولة، معرباً عن أمله بأن يشكل الإنجاز، دافعاً للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مستويات عالمية ودولية كبري.

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