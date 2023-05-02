«القفال» أبرز بطولات دبي في مايو

المصدر: دبي - البيان

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تنظم دبي أحداثاً رياضية مشوقة خلال شهر مايو الجاري، ومن أبرزها سباق القفال 32 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمقرر إقامته في النصف الثاني من الشهر الجاري، والحدث جزء لا يتجزأ من مشهد الرياضات المائية التقليدية، ويعد من أبرز الفعاليات التي تحيي التاريخ البحري لدولة الإمارات وتقاليد الغوص بحثاً عن اللؤلؤ بمشاركة متنافسين إماراتيين يحملون إرث الأجداد، ومن المنتظر أن يشارك فيه أكثر من 100 سفينة شراعية تنطلق من صير بو نعير، وصولاً إلى شواطئ دبي، ويمكن لزوار دانة الدنيا الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الشاطئية في خيمة قرية القفال.

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