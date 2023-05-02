«الذهب» يخطف بندقية الجعدان في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، فعاليات اليوم العاشر من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أقيمت أمس، بالميدان الغربي بالوثبة في أبوظبي، وتابع معاليه منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم، وأشواط الرموز الثمانية التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة لهذه الفئة من الهجن.

وحلقت «معزة» لمحمد عبد الله المحرمي بناموس وأول رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، وانتزعت كأس الثنايا الأبكار المفتوح في أقوى أشواط هذه السن، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف درهم، حيث نجحت في السيطرة على السباق وسجلت زمناً قدره 12.21.03 دقيقة.

وأهدى «الذهب» مالكه محمد سلطان الكتبي رمزاً غالياً، وحصد بندقية الجعدان في الشوط الرئيس الثاني للثنايا المفتوح، إضافة إلى مليون درهم، في 12.27.07 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث في أشواط الرموز فوز «بث» لمالكها ناصر أحمد المسند، بناموس وكأس الثنايا الأبكار في فئة المحليات، إلى جانب الجائزة وقدرها مليون درهم، وخطفت «بث» المركز الأول عن جدارة مسجلة 12.20.07 دقيقة، وخطف شداد الجعدان في شوط الثنايا المحليات الرابع، «مرهي» لصالح محمد العامري، في 12.27.01 دقيقة، وحصل على جائزة 800 ألف درهم، في 12.27.01 دقيقة.

وأقيمت الأشواط الأربعة الرئيسة التالية لسن الثنايا من فئة الإنتاج، شهد الشوط الخامس فوز «مرموقة» لأحمد الحلامي بكأس الأبكار المحليات من فئة الإنتاج، إلى جانب مليون درهم، مسجلة توقيتاً قدره 12.18.02 دقيقة، وحلّق «نبأ» بالبندقية في الشوط السادس المخصص للجعدان المحليات من فئة الإنتاج، وأهدى مالكه عبيد بالحلوس العامري الرمز الغالي، إضافة إلى 800 ألف درهم، قطع مسافة الشوط في 12.24.01 دقيقة. وأسفر الشوط السابع الرئيس عن فوز «وفاء» لسعيد منانة الكتبي بكأس الثنايا الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، في توقيت قدره 12.24.06 دقيقة.

واختتمت المنافسات بتتويج «أثمد» لمحمد عبيد السبوسي بالرمز الثامن والأخير لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، إذ خطف شداد الجعدان المهجنات الإنتاج في الأمتار الأخيرة وقبل عبور خط النهاية مباشرة بعد منافسة شرسة في اللحظات الحاسمة، وسجل زمناً قدره 12.24.05 دقيقة، وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز.

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