بني ياس يُهدي سيف بن زايد كأس رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أهدى مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعدما توج «السماوي» باللقب بتغلبه على العين بنتيجة أشواط 3 - 1، في المباراة النهائية للنسخة 41 من البطولة، والتي أقيمت نسختها الأولى موسم 1979 - 1980.

ونجح بني ياس، في حسم أشواط المباراة النهائية التي جرت في صالة نادي الجزيرة، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وجاءت نتيجة الأشواط 25 - 23، 25 - 15، 27 - 25 : و25 - 15.

وبفوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة ،حقق بني ياس ثلاثية تاريخية هذا الموسم، بعد فوزه بلقبي الدوري العام وكأس السوبر للرجال، فيما حقق الجزيرة البطولة الرابعة بالموسم، وهي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أما العين، فخرج من الموسم من دون أي بطولة، ليظل بعيداً عن منصات التتويج منذ فوزه في بطولة الدوري موسم 2018 - 2019.

مباركة

بدوره، بارك عبدالله جمعة الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، لبني ياس تحقيقه ثلاثية الموسم الجاري الناجح، وتمنى التوفيق للعين في مستقبل البطولات، مشيراً إلى نجاح المسابقات تنظيمياً، وإلى أن أغلب مسابقات الاتحاد حفلت بالندية والإثارة، ما انعكس على المستوى الفني للمباريات، ووصلت الندية إلى أقصى مراحلها، بعدم تحديد أبطال المسابقات المختلفة، إلا في جولاتها الأخيرة، وأشاد بالدور الكبير والتعاون المثمر بين الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد، ما كان له أبلغ الأثر في الخروج بمسابقات الاتحاد المختلفة بالصورة المرجوة.

من جانبه، أعرب حميد محمد بو لاحج الرميثي رئيس شركة الألعاب الرياضية، عن سعادته بتحقيق طائرة «السماوي» ثلاثية هذا الموسم، وقال: «بات الجميع يعمل ألف حساب لطائرة بني ياس، وسنواصل الموسم المقبل العمل بالقوة والجهد نفسهما لمواصلة تحقيق الإنجازات والبطولات، بعدما قدم الفريق موسماً ناجحاً بكل المقاييس، وحققنا ثلاثية تاريخية للنادي تعزز طموحنا، وتزيد منظومة العمل بروح الفريق الواحد في شركة الألعاب الرياضية بالنادي».

بطولة غالية

بدوره، بارك العميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، فوز «السماوي» بالكأس الغالية، وقال: «حققنا 3 بطولات في الكرة الطائرة هذا الموسم، وكانت الكأس الغالية على قلوبنا، مسك الختام وهذا لم يأتِ من فراغ، ولكن ثمرة الدعم الفني والإداري، والإعداد الجيد للاعبين من قبل الجهاز الفني، وطموحنا تحقيق المزيد من البطولات مستقبلاً».

فيما قال سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية المدير التنفيذي لنادي بني ياس، إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بطولة غالية على الجميع، وتعتز بها الأسرة الإماراتية، وتحظى دائماً بالكثير من الاهتمام والتركيز الإعلامي، وبمتابعة جماهيرية كبيرة.

سعادة

كما أعرب لاعبو بني ياس، عن سعادتهم بالبطولة الغالية، وقال محمد المنهالي: «الحمد لله، ووفقنا بثلاث بطولات من مسابقات الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، ونحن فخورون بأننا أسعدنا جمهور بني ياس بهذا اللقب الغالي»، وأضاف سيف المعمري: «توجنا بثلاث بطولات كبيرة، ونتطلع إلى المزيد من البطولات في الموسم المقبل»، وقال ماجد ثاني: «أنا سعيد بما أسهمت في تحقيقه مع بني ياس، وأتمنى المزيد من التوفيق للفريق مستقبلاً»، وأبدى جاسم السعدي مدير الفريق، فخره بما حققه «السماوي» في مسابقات الرجال هذا الموسم.

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