لارازبال يتقدم في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان

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حقق الإسباني بابلو لارازبال لقبه الأول هذا الموسم والثامن في مسيرته في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما توج بلقب بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة برعاية جينيسيس.

وتفوق لارازبال في البطولة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 460 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 694 نقطة، ويتقدم 57 خطوة، ليصبح بالمركز 13 في الترتيب العالمي الأسبوعي الصادر، أمس، لـ«السباق إلى دبي».

وعزز لارازبال بفضل هذا الفوز فرصته للظهور في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

واستفاد الدنماركي ماركوس هيليجكيلدي من حلوله بالمركز الثاني في البطولة برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط، ويتقدم 67 خطوة ليصبح بالمركز 21 في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد إجمالي يبلغ 514 نقطة.

وعزز الإسباني خورخي كامبيلو من حظوظه على المنافسة على لقب «السباق إلى دبي» للموسم الحالي، بعدما جاء ثالثاً في البطولة برصيد 9 ضربات تحت المعدل.

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