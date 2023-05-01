منتخب الإمارات يواجه المغرب في مباراة المركز الثالث لـ"عربية سلة الكراسي المتحركة"
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يلتقي منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة مع نظيره المغربي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة العربية المقامة منافساتها حالياً في الكويت بمشاركة ثمانية منتخبات.
وكان منتخب الإمارات قد خسر مباراته في نصف النهائي أمام نظيره المصري بنتيجة 49-81 الذي تأهل بدوره للمباراة النهائية حيث يلتقي مع منتخب الكويت الذي كان قد فاز بدوره على نظيره المغربي 61-56 في نصف النهائي أيضا.
وستجمع المباراة النهائية بين منتخبي مصر والكويت، على أن تجمع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي الإمارات والمغرب.
وعلى صعيد المباريات الترتيبيّة للبطولة فاز منتخب البحريني على نظيره الفلسطيني 53-50 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، في حين فاز منتخب لبنان على نظيره الأردني 53-45 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.