منتخب الإمارات يواجه المغرب في مباراة المركز الثالث لـ"عربية سلة الكراسي المتحركة"

المصدر: وام

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يلتقي منتخب الإمارات لكرة السلة على الكراسي المتحركة مع نظيره المغربي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة العربية المقامة منافساتها حالياً في الكويت بمشاركة ثمانية منتخبات.

‎ وكان منتخب الإمارات قد خسر مباراته في نصف النهائي أمام نظيره المصري بنتيجة 49-81 الذي تأهل بدوره للمباراة النهائية حيث يلتقي مع منتخب الكويت الذي كان قد فاز بدوره على نظيره المغربي 61-56 في نصف النهائي أيضا.

‎ وستجمع المباراة النهائية بين منتخبي مصر والكويت، على أن تجمع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي الإمارات والمغرب.

‎وعلى صعيد المباريات الترتيبيّة للبطولة فاز منتخب البحريني على نظيره الفلسطيني 53-50 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، في حين فاز منتخب لبنان على نظيره الأردني 53-45 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

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