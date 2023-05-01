ختام ناجح لبطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجوجيتسو بالصين

المصدر: وام

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شهدت صالات مجمع "لينبينج" الرياضي أول بطولة رياضية بمدينة "هانجزو" الصينية بعد جائحة " كورونا"، والتي أقيمت على مدار يومين بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة بالتعاون بين الرؤية العالمية للإدارة الرياضية ( IVSM)، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP).

وساهمت تلك البطولة في التأكيد على إبراز دور أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم لاعادة الحياة إلى ملاعب الجوجيتسو في مختلف دول العالم والتأكيد على التعافي الكامل من آثار الجائحة، حيث كانت بطولات رابطة أبوظبي هي الوحيدة التي تجوب العالم وقت الجائحة وتنظم أحداثها في ظل الالتزام الكامل بالبروتوكول الوقائي وبصوابط الصحة العامة حفاظا على صحة الرياضيين من ناحية، ولإتاحة الفرصة لهم في نفس الوقت للاحتفاظ بلياقتهم البدنية والمهارية والفنية.

وتركت البطولة التي أقيمت لكل الفئات على مدار يومي 29 و30 أبريل أثرا إيجابيا كبيرا بين كافة الرياضيين بمدينة هانج زو، في ظل حضور العديد من الشخصيات الدبلوماسية والرياضية البارزة من الإمارات والصين توطيدا للعلاقات التاريخية ذات الجذور الممتدة بين البلدين.

وشهدت المنافسات التي شاركت بها 26 دولة حضورا جماهيريا كبيرا، إضافة إلى تواجد إعلامي مميز من الجانب الصيني، حيث حرصت كبرى الأكاديميات العالمية على المشاركة وفي مقدمتها " جي إف تيم" و " شيك مات" و" جرايسي باها" .

حضر المنافسات سعادة مهند سليمان النقبي القنصل العام لدولة الإمارات، وجيانغ يون نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي لمدينة "هانجزو"، وفو رونغتشانغ مدير مكتب الشؤون الخارجية لمدينة "هانجزو"، ويي تشنغ نائب رئيس قسم الدعاية لمدينة "هانجزو"، وشو جينغ رئيس قسم الثقافة والإذاعة والسياحة والمكتب الرياضي بالمدينة، ولي يوجانغ مديرمكتب التعليم بمدينة "هانجزو"، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وتعتبر البطولة فرصة مميزة لتحقيق أهداف اتحاد الإمارات للجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو المستمدة من رؤية دولة الإمارات في تعزيز الترابط بين الشعوب، ونشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، ولا سيما أن أبوظبي هي أكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم.

وعبر آندي بي المدير الرياضي لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة .. وقال : " مشاركة كافة الأندية والأكاديميات العالمية كانت إيجابية للغاية وتجسد الدور الكبير الذي تلعبه رياضة الجوجيتسو في تقريب شباب العالم، وأن أبوظبي تقوم بمهمة رائدة في هذا الاتجاه، وشهدت البطولة إقبالا كبيرا من الشباب الصيني على ممارسة اللعبة، وأكدت هذه الجولة مدى قوة ومتانة العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين".

وقال أندي بي : “ توفرت كل عوامل النجاح لهذا الحدث في ظل التعاون الكبير بين رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو من ناحية، والجهات المعنية في الصين لنشر وتطويراللعبة، والكشف عن المواهب وصناعة الأبطال في المجتمع الصيني”.

من جانب آخر وخلال الشهر الجاري تجوب رياضة الجوجيتسو العديد من بلدان العالم، من خلال تنظيم عدة بطولات دولية وإقليمية ووطنية بداية من جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون حتى بطولة كازاخستان الدولية .

وبين هاتين البطولتين هناك العديد من الجولات المختلفة، وهي : بطولة أبوظبي جراند سلام العالمية للمحترفين أيام 5 و6 و7 من مايو الجاري، وبطولة جنوب إيطاليا الإقليمية 7 مايو، وبطولة كرواتيا الوطنية يوم 13 مايو، وجولة ريجينا الدولية في كندا يوم 13 مايو أيضا، التي تتواكب مع بطولة منغوليا الإقليمية في نفس الوقت.

كما تشهد أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة إقامة جولة يومي 19 و20 من الشهر الجاري، وبطولة إسبانيا الوطنية 20 مايو، وجولة دولية أخرى في مدينة لوزان بسويسرا يوم 20 مايو، وفي نفس التوقيت بطولة جورجيا الوطنية، وبطولة المجر الوطنية في العاصمة بودابست يوم 21 من الشهر الجاري، وبطولة الفلبين الوطنية يوم 27 في العاصمة مانيلا، وبطولة التشيك في مدينة براغ، في نفس التاريخ. وتقام في كولومبيا البطولة الدولية يومي 27 و28 من الشهر الجاري. وفي نفس التوقيت جولة دولية في البرازيل.

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