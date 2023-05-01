العين بطل كأس «شباب اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق العين، بطلاً لكأس اليد للشباب، بفوزه على الشارقة 31- -30، في المباراة النهائية في قاعة نادي الجزيرة، وكسر العين سيطرة الشارقة على بطولات هذه الفئة العمرية تحت 18 سنة ليكتفي الشارقة بثنائية الدوري والسوبر في الموسم الحالي، وأنهى العين الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 18 - 15، وأدرك الشارقة التعادل 21 - 21 في منتصف الشوط الثاني، ثم استعاد العين تقدمه بفارق 3 أهداف، ونجح الشارقة في تقليل الفارق إلى هدف لتنتهي المباراة لمصلحة العين 31 - 30، وأدار النهائي بنجاح، الحكمان عمر الزبير، ومحمد ناصر، والمراقب عبدالله خميس.

وتوج ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد اللعبة وفيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات والمدربين في الاتحاد العين بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، والشارقة بالميداليات الفضية بحضور عبدالله الكعبي مشرف اللعبة بالعين.

وأعرب عبدالله الكعبي عن سعادته بالفوز عبر كوكبة من اللاعبين الشباب، الذين سيشكلون رديف الفريق الأول وفي إطار استهداف عودة الزمن الجميل للعبة بقلعة «الزعيم» في ظل الرعاية والدعم والاهتمام من قيادة النادي.

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