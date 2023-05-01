ذهبية وفضية للإمارات في «آسيوية مصارعة الذراعين»

المصدر: عجمان - فائز بجبوج

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أحرز لاعب منتخب الإمارات عبدالله الشراري ميداليتين في منافسات أصحاب الهمم ببطولة آسيا لمصارعة الذراعين في عجمان، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وهي ذهبية اليد اليمنى وفضية اليد اليسرى بوزن أكثر من 90 كلغم.

أهدى الشراري إنجازه إلى القيادة الرشيدة بالدولة، معرباً عن أمله بأن يشكل الإنجاز، الذي حققه دافعاً لأبناء الإمارات المشاركة في مثل هذه البطولات والوصول بالرياضة الإماراتية إلى مستويات عالمية ودولية كبري.

وأشاد فيصل الغيص الزعابي مشرف البطولة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمستوى عبدالله الشراري، وقال: الإنجاز المشرف هو مبعث فخر لكل أبناء الدولة ويعكس مكانة الرياضة في الإمارات وما وصلت إليه من مستويات مميزة على كل الصعد، في ظل الدعم والرعاية، الذي تحظى به من القيادة، والمتابعة المستمرة من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

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