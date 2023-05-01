«ألعاب مدارس دبي».. المرحلة الثالثة السبت

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، السبت المقبل، المرحلة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تضمن 22 لعبة رياضية متنوعة، ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 130 مدرسة حكومية وخاصة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، برعاية بنك لِف الرقمي (liv) التابع لبنك دبي الإمارات الوطني.

ويستعد آلاف اللاعبين للمشاركة في المرحلة الثالثة من الدورة، التي تتضمن تنظيم 8 بطولات رياضية شيقة تعد إضافة جديدة إلى أجندة فعاليات الدورة، وهي بطولة البادل، التي تستضيفها أكاديمية ورلد بادل يوم 6 مايو، وبطولة السباحة التي تقام يومي 9 و10 مايو، وبطولة الكرة الطائرة للبنين والبنات يومي 16 و17 مايو، وبطولة كرة السلة خلال الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو، وبطولة الألعاب الموحدة لأصحاب الهمم يوم 6 يونيو، وبطولة كرة الريشة، خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو، وبطولة الكريكت داخل الصالات، خلال الفترة من 19 إلى 22 يونيو، وبطولة الجمباز يوم 24 يونيو.

وحققت الدورة هذا العام نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز عدد المشاركين في فعالياتها خلال المرحلتين الأولى والثانية فقط أكثر من 4500 طالب وطالبة من 130 مدرسة، تنافسوا على مدار 35 يوماً في 14 بطولة رياضية مختلفة، تضمنت رياضات جديدة، تم إضافتها إلى أجندة الفعاليات، من بينها الرماية والرجبي وسباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم في مدينة إكسبو، وتم توزيع 840 ميدالية ملونة على اللاعبين الفائزين في مختلف الرياضات، ويستعد اللاعبون بشغف للتتويج بمجموعة جديدة من البطولات، خلال منافسات الفصل الثالث.

ومن أبرز البطولات التي نظمت ضمن منافسات الدورة بطولة كرة القدم، التي أقيمت على مدى أسبوعين في ملعبي نادي شباب الأهلي ونادي النصر، وشارك في هذه البطولة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 37 مدرسة في دبي، شكلوا 126 فريقاً، تنافسوا جميعاً للفوز باللقب في 8 فئات عمرية هي البنات تحت 13 و15 سنة، والبنين تحت 10 و11 و12 و13 و14 و15 سنة.

مشاركة كبيرة

وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث إن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم فيها تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية كما يوجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم، ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم، وتعمل اللجنة المنظمة على إنشاء ملف رياضي لكل لاعب أو لاعبة يتم تسجيله في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه، خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية، والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتمكين الرياضيين من الناشئين والشباب، واكتشاف المواهب وتطويرها وتأكيداً على الدور المحوري، الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة، التي ترفد الأندية والمنتخبات، وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية، كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

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