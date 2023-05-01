«الحبتور» بطل كأس دبي للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قاد محمد الحبتور فريقه «الحبتور» للفوز بكأس دبي 2023 للبولو بختام المباراة النهائية للبطولة، التي جمعته مع فريق انكورا لامار، وبنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف، وشكلت المباراة مسك ختام موسم حافل بالنشاط على مدى 8 أشهر كاملة أكثر من 17 بطولة، إلى جانب العديد من أنشطة الفروسية والفعاليات المصاحبة للأنشطة والبطولات، التي احتضنها منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية.

وكانت مباراة كأس الترضية، التي سبقت المباراة النهائية قد جمعت بين فريقي «الباشا» و«بي بي اس» وفاز فيها فريق الباشا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين ونصف.

وعقب المباراة قام لوكاس ترميل، المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتسليم كأس البطولة إلى فريق الحبتور، كما قام بتكريم الفرق التي شاركت في البطولة، ونال خلف الحبتور جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفاز المهر «بيلي»، الذي يملكه خالد العمران بجائزة أفضل خيل.

تفاؤل

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بختام الموسم وفوز فريقه بالكأس، وتقديم الفريقين عرضاً، نال إعجاب الجمهور الكبير الذي حرص على حضور الختام.

وأشار الحبتور إلى أن الموسم الجديد سوف ينطلق منتصف شهر أكتوبر المقبل، متوقعاً أن تشهد رياضة بولو في الإمارات نقلة نوعية كماً وكيفاً، خلال الموسمين المقبلين، لتواكب الحدث العالمي المزمع أن تحتضنه الدولة، وهو كأس العالم 2026 للبولو.

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